Два человека пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские боевики подвергли обстрелу Макеевку в ДНР. В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин. Глава местной администрации Владислав Ключаров рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По уточненным данным, в результате обстрела Червоногвардейского района ранения получили два мужчины 1952 и 1953 годов рождения. Оба доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи", – говорится в его публикации.

Кроме того, оказался поврежден двухэтажный дом. Только за утро украинская армия нанесла пять артиллерийских ударов.

Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе шестилетний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Уже в больнице девочка скончалась.

По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО). Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.



Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ