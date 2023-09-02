Попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района Донецка

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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, попав прямо в крышу учебного корпуса школы-интерната №3, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Петровский район находится на западной окраине Донецка – это самая отдаленная от центра часть города.

Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе 6-летний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Уже в больнице девочка скончалась.

По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО). Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.

Более 10 человек пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ