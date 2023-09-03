ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 86 раз

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинские войска произвели 86 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под огнем противника оказались районы семи населенных пунктов региона: Донецка, Макеевки, Светлодарска, Мироновского, Горловки, Гольмовского, Ясиноватского района.

В результате обстрелов погибла мирная жительница в Страхомихайловке, еще девять граждан получили различные травмы. Кроме того, были повреждены девять домостроений в Донецке и Горловке и столько же объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Мироновском и Горловке.

Всего украинские силы выпустили 273 единицы различных боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области. Один из снарядов попал в частный жилой дом. В результате взрыва один человек погиб и двое получили ранения.

До этого украинская сторона обстреляла Петровский район Донецка, попав прямо в крышу учебного корпуса школы-интерната №3.

Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ