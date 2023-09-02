Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ белгородского поселка – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один из снарядов попал в частный жилой дом. В результате взрыва один человек погиб и двое получили ранения.

У погибшего мужчины были осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, женщина – осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их двоих госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Осколки снарядов повредили порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

До этого мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

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