Разрывы двух снарядов ВСУ произошли рядом с автодромом в Горловке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Разрывы двух украинских снарядов произошли в непосредственной близости от автодрома в Горловке. Глава города Иван Приходько рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Зафиксированы разрывы двух снарядов украинских нацистов в непосредственной близости от автодрома", – говорится в его публикации.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу Макеевку в ДНР. В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин. Кроме того, оказался поврежден двухэтажный дом.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что число погибших и раненых среди мирного населения сильно увеличилось из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. Он объяснил, что в результате таких ударов фиксируются слишком большая площадь неизбирательного поражения гражданского населения, а также разрушения инфраструктуры.



Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ