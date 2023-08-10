ВСУ обстреляли поселок Горьковский Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Поселок Горьковский в Белгородской области попал под обстрел со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Пострадавших нет", – написал он.

Чиновник отметил, что в результате повреждения получили частные дома, у них оказались повреждены крыши и фасады, выбиты оконные стекла. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Горьковский также подвергся обстрелу накануне. Было зафиксировано по меньшей мере пять прилетов. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали: у троих мужчин диагностировали осколочные ранения, у одной женщины – контузию.



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