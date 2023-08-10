Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он сообщил о ранении местного жителя в результате украинской вооруженной агрессии. Позже появилась информация, что он скончался.

Приходько уточнил, что снаряды разорвались на улице Кирова, где поврежден дом, и около Кировского рынка.

Ранее Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии натовского производства.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины пытались разрушить железнодорожный путь между Херсонской областью и Крымом.

По его словам, обломками сбитых ракет были незначительно повреждены будка станционного работника и контактная линия.



Пожилая женщина получила ранения при новом обстреле ВСУ в Донецке