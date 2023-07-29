Сальдо заявил о пресечении попытки ВСУ разрушить железную дорогу между Крымом и Херсоном

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить железнодорожный путь между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты сбиты нашей ПВО", – написал он в своем телеграм-канале.

Обломками сбитых ракет были незначительно повреждены будка станционного работника и контактная линия. К настоящему времени все повреждения устранены.

Накануне вечером Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город. Ранения и травмы получили 16 человек.



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