Киев ударил по гражданской инфраструктуре Таганрога ракетой С-200 – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили в воздухе ракету Вооруженных сил Украины.

В результате перехвата обломки ракеты киевского режима упали на Таганрог. Из-за совершенного теракта несколько зданий получили повреждения. Кроме того, пострадали несколько мирных жителей.

В экстренных службах сообщили, что число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге увеличилось до 14, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В пятницу, 28 июля, произошел взрыв в Таганроге в Ростовской области. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. Повреждены машины и многоквартирный дом. Экстренные службы передали, что под завалами могут находиться люди.

По словам губернатора региона Василия Голубева, у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета. Он отметил, что на место уже прибыли спасатели. По словам главы региона, погибших нет, однако 15 человек получили ранения, приехавшие врачи уже работают с ними.

Немногим позже Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Реанимобили и пожарные машины прибыли на место ЧП в Таганроге – СМИ