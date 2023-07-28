Девять человек госпитализированы в результате взрыва в Таганроге

Девять человек госпитализированы в результате взрыва ракеты в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале . Медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.

По его словам, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

В свою очередь, в МЧС сообщили о семи госпитализированных. По данным ведомства, всего пострадали 15 человек. Погибших нет.

Сотрудница находящегося рядом с местом взрыва кафе рассказала телеканалу "360", что в результате ЧП в заведении "прогнулись потолки".

Она добавила, что сам взрыв прогремел во дворе историко-краеведческого музея Алфераки. По словам женщины, взрыв было очень хорошо слышно, однако что именно случилось, никто не знал.

"Конечно слышали, у нас потолки прогнулись. Все хорошо, все целы, что-то прилетело", – отметила она.

Как ранее сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по предварительным данным, в центре Таганрога взорвалась ракета. Он уточнил, что все случилось у дома 22 на Лермонтовском переулке.

Сотрудники Следственного комитета РФ заявили, что к месту ЧП уже выехали следователи и криминалисты из регионального управления СК. В результате произошедшего были повреждены машины и многоквартирный дом.

