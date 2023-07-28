У кафе в Таганроге могла взорваться ракета – губернатор

У кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале

Он отметил, что на место уже прибыли спасатели. По словам главы региона, погибших нет, однако 15 человек получили ранения, приехавшие врачи уже работают с ними.

"Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков", – написал Голубев.

Как сообщает МЧС РФ, пожарные прибыли на место происшествия.

"Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения", – указано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, людей под завалами нет.

Сотрудники Следственного комитета РФ заявили, что к месту ЧП уже выехали следователи и криминалисты из регионального управления СК.



Ранее сообщалось о взрыве, который произошел на Банковской площади рядом с художественным музеем.

В результате произошедшего были повреждены машины и многоквартирный дом. Губернатор региона уточнил, что взрыв прогремел у кафе в Лермонтовском переулке, 22.