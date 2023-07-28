При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 12 человек

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Как минимум 12 человек пострадали при взрыве в кафе в Таганроге в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. Повреждены машины и многоквартирный дом. Кроме того, под завалами могут находиться люди.

Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что взрыв прогремел у кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке, 22. По его словам, предположительно взорвалась ракета.

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Ранее сообщалось об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Курской области, всего было зафиксировано пять прилетов.

В результате произошедшего была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка обесточило. Также были нанесены повреждения окнам и изгороди одного из домов.



Кадры с места обстрелов ВСУ поселка Васильевка в Запорожской области появились в Сети