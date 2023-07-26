Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его информации, зафиксировано 5 прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно, заверил он.

Старовойт добавил, что окна и изгородь одного из домовладений получили повреждения осколками. Собственнику помогут с ремонтом, заключил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали Теткино 20 июля, тогда загорелись три жилых дома. Кроме того, разрушения получила водонапорная башня, но проблем с водоснабжением в поселке удалось избежать.

До этого под обстрел украинской стороны в Курской области попал город Суджу. Во время него никто не пострадал.

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