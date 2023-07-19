ВСУ обстреляли Суджу Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Суджу в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его информации, зафиксировано три прилета. Пострадавших нет.

Старовойт добавил, что в результате атаки жилой дом получил сильные повреждения, начался пожар, разрушены хозяйственные постройки. Также осколки повредили соседние строения и дома.

"Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", – заключил губернатор.

Ранее украинская армия обстреляла деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. Было зафиксировано четыре прилета, повреждения получили два домовладения, подчеркнул Старовойт.

Также в ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области упал беспилотный летательный аппарат. Никто из местных жителей не пострадал.

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