Деревня Елизаветовка в Курской области попала под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская армия обстреляла деревню Елизаветовку Глушковского района, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, было зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения. Глава региона пообещал, что власти окажут собственникам помощь в восстановлении.

"Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля в городе Курчатове рухнул беспилотник. Старовойт заявлял, что пострадавших в результате этого не выявили. Кроме того, критически важные объекты повреждены не были. Однако, добавил губернатор, фасад одного из многоквартирных домов и его остекление были повреждены.

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