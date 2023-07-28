Один человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Один человек погиб в результате взрыва, предположительно, гранаты в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. <...> В результате погиб человек", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва в здании стало неосторожное обращение с гранатой. Она взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего там помещение. Посетитель погибшего получил баротравму легкой степени.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

В 2014 году в Доме профсоюзов укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его.

Согласно официальным данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, говоря о происшествии, заявил, что ее виновников найдут и покарают. Он обратил внимание, что причастные к трагедии до сих пор не найдены, и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

