Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными в Донбассе состоится в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Обмен должен быть завтра [29 декабря]. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", – заявил Зеленский.

Ранее представитель России в контактной группе по обмену пленными Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия процесса. Уточнялось, что произвести обмен планируется до конца года. Эту же информацию подтверждала омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Обмен пленными в Донбассе стал одним из условий, принятых в составе коммюнике по итогам саммита в "нормандском формате", который состоялся в Париже 9 декабря между Россией, Украиной, Францией и Германией.

Стороны обсудили необходимость соблюдения Минских соглашений и договорились о разведении сил к концу марта 2020 года сразу в трех новых точках Донбасса. Кроме того, лидеры стран призвали обеспечить прекращение огня в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти должны поддерживать прямой диалог с Донбассом. Глава РФ также отметил, что не поддерживает идею о пересмотре Минских соглашений, которую раньше высказал президент Украины Владимир Зеленский.

