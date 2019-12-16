Песков понадеялся на реализацию обещаний Зеленского о мире в Донбассе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Кремль надеется, что президент Украины Владимир Зеленский реализует свои обещания и прекратит войну в Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", – цитирует его "Газета.ру".

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что украинский лидер искренне хочет решить этот конфликт, однако это требует "политического авторитета". Песков напомнил, что Зеленский не относится к "партии войны", а обещание принести мир в Донбасс было ключевым моментом его предвыборной программы.

9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит "нормандской четверки". По мнению Владимира Путина, работа лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине была "крайне полезной".

Во время переговоров Владимир Зеленский выступил за изменение некоторых пунктов Минских соглашений. В частности, был упомянут вопрос о контроле над границей.

