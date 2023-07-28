Силы ПВО нормально сработали при отражении атаки Киева на Таганрог – Песков

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) нормально сработала при отражении атаки Киева на Таганрог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", – заявил он.

Песков отметил, что нанесение ударов по гражданским объектам и населенным пунктам является излюбленной практикой властей Украины.

"В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас – всех других районов", – подчеркнул он.

Песков добавил, подобный инцидент произошел в Ростовской области впервые.

В Минобороны РФ сообщили, что 28 июля Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог.

Позже российские силы ПВО пресекли попытку повторного удара, сбив еще одну украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего СК РФ возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт"). По данным ведомства, в результате ЧП пострадали 13 человек. В свою очередь, в Минздраве Ростовской области добавили, что 10 пострадавших были госпитализированы, причем девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

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