РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Россия оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер после атак Киева на Таганрог Ростовской области и Подмосковье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий был размещен на сайте министерства.

Она напомнила, что киевский режим предпринял попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Таганрога и Московской области. Средствам ПВО удалось обнаружить и сбить все ракеты, однако некоторые здания получили разрушения. Никто из местных жителей не погиб.

"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели", – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ призвала международное сообщество и организации осудить украинскую сторону за применение террористических методов.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", – резюмировала она.

Ранее в Таганроге произошел взрыв на Банковской площади рядом с художественным музеем. Позже глава региона Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

В Минобороны РФ отметили, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога, в результате чего ее обломки упали на город.

Позже ведомство сообщило, что киевский режим совершил попытку повторного удара зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 в Ростовской области.

В результате произошедшего пострадали 14 человек. Глава Таганрога Андрей Фатеев объявил режим ЧС на территории города.



Минобороны РФ сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 в Таганроге