Киев совершил попытку повторного удара ракетой С-200 в Ростовской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Киевский режим около 17:15 совершил попытку повторного удара зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российские силы противовоздушной обороны перехватили ракету Вооруженных сил Украины в районе Азова. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, добавили в министерстве.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что в результате поражения второй ракеты в Неклиновском районе в селе Самбек в доме 10 на Восточной улице в 17:28 металическим предметом пробило крышу. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор региона настоятельно попросил граждан сохранять здравомыслие и не разгонять панику.

"Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области. Достоверно известно и подтверждено Минобороны России о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по 2-м ракетам", – заявил Голубев.

Глава Ростовской области порекомендовал гражданам доверять только официальной и проверенной информации.

В свою очередь, глава администрации Азовского района Александр Палатный заявил, что выпущенная ракета ВСУ была перехвачена системами ПВО РФ над отдаленной от населенных пунктов территорией, на границе Азовского района и Азова, в районе поймы Дона, передает ТАСС.

"Никаких повреждений, пострадавших нет", – заявил Палатный.

В пятницу, 28 июля, произошел взрыв в Таганроге в Ростовской области. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. Повреждены машины и многоквартирный дом. Экстренные службы передали, что под завалами могут находиться люди.

По словам губернатора региона Василия Голубева, у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета. Он отметил, что на место уже прибыли спасатели. По словам главы региона, погибших нет, однако 15 человек получили ранения, приехавшие врачи уже работают с ними.

Немногим позже Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог.

Реанимобили и пожарные машины прибыли на место ЧП в Таганроге – СМИ