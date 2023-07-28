19:26Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Таганроге возросло до 10
Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"
Число госпитализированных после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области увеличилось до 10, девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Ростовской области.
Отмечается, что еще один человек был переведен в палату и перенес хирургическое вмешательство.
"На данный момент оказывается помощь 13 пациентам, которые обратились в медучреждения. Из них 10 госпитализированы, состояние девяти человек – средней тяжести, один пациент – в послеоперационной палате", – добавили в ведомстве.
На месте ЧП в данный момент дежурят две бригады скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве. Детей среди пострадавших нет.
Владимира Путина уведомили о произошедшем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Минздрав РФ сообщал, что в результате падения обломков ракет на Таганрог пострадали 14 человек. Погибших нет. Отмечалось, что в медучреждения были доставлены семь человек.
О взрыве в Таганроге Ростовской области стало известно в пятницу, 28 июля. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. По словам главы региона Василия Голубева, у кафе "Чехов сад", предположительно, могла сдетонировать ракета.
Позже он сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территории художественного музея города.
В Минобороны РФ заявили, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог. Позже ведомство сообщило о повторной попытке удара.
Глава Таганрога Андрей Фатеев объявил режим ЧС на территории города.
РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД
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