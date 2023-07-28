Число госпитализированных после ЧП в Таганроге возросло до 10

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Число госпитализированных после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области увеличилось до 10, девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Ростовской области.

Отмечается, что еще один человек был переведен в палату и перенес хирургическое вмешательство.

"На данный момент оказывается помощь 13 пациентам, которые обратились в медучреждения. Из них 10 госпитализированы, состояние девяти человек – средней тяжести, один пациент – в послеоперационной палате", – добавили в ведомстве.

На месте ЧП в данный момент дежурят две бригады скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве. Детей среди пострадавших нет.

Владимира Путина уведомили о произошедшем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что в результате падения обломков ракет на Таганрог пострадали 14 человек. Погибших нет. Отмечалось, что в медучреждения были доставлены семь человек.

О взрыве в Таганроге Ростовской области стало известно в пятницу, 28 июля. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. По словам главы региона Василия Голубева, у кафе "Чехов сад", предположительно, могла сдетонировать ракета.

Позже он сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территории художественного музея города.

В Минобороны РФ заявили, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог. Позже ведомство сообщило о повторной попытке удара.

Глава Таганрога Андрей Фатеев объявил режим ЧС на территории города.



РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД