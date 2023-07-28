СК возбудил дело о теракте после ракетного удара Киева по Таганрогу

Фото: телеграм-канал "Мой Таганрог – Новости Таганрога"

Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт") после ракетного удара ВСУ по Таганрогу Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие установило, что 28 июля киевский режим атаковал территорию города Таганрога, применяя ракеты неустановленного типа, имеющие высокие поражающие свойства. В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения. Кроме того, поврежден ряд домов и административные здания.

"В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будут назначены экспертизы", – отмечается в сообщении.

По данным СК, в настоящее время эксперты устанавливают конкретные подразделения украинской армии и лица из их числа, причастные к этому преступлению.

По данным Минобороны Российской Федерации, 28 июля Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог. Позже киевский режим совершил попытку повторного удара зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 в Ростовской области.

В Минздраве РФ заявили, что после падения обломков ракеты, запущенной ВСУ, в Таганроге пострадали 14 человек. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Ростовской области добавили, что число госпитализированных после атаки со стороны ВСУ увеличилось до 10, девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

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