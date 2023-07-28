Режим ЧС введут в Таганроге после падения обломков украинской ракеты

Фото: телеграм-канал Mash

В Таганроге Ростовской области введут режим чрезвычайной ситуации после падения обломков ракеты, запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что на месте произошедшего в данный момент работают все экстренные службы города.

"Первое, что необходимо сделать – оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений", – подчеркнул мэр Таганрога.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 в Ростовской области, запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ракета была сбита в районе Азова, обломки упали в безлюдной местности.

Вечером 28 июля в Таганроге Ростовской области произошел взрыв на Банковской площади рядом с художественным музеем. Повреждены машины и многоквартирный дом. Экстренные службы передали, что под завалами могут находиться люди.

По словам губернатора региона Василия Голубева, у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета. Он отметил, что на место уже прибыли спасатели.

Он добавил, что никто из местных жителей не погиб, однако 15 человек пострадали.

Позже Голубев отмечал, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

В свою очередь, Минобороны РФ заявляло, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.



Движение транспорта перекрыто на нескольких улицах Таганрога после взрыва