В результате падения ракеты в Таганроге пострадали 14 человек – Минздрав РФ

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

После падения обломков ракеты, запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ), в Таганроге пострадали 14 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась", – сообщило ведомство.

В российском Минздраве добавили, что пострадавшим специалисты оказывают всю необходимую помощь. Сейчас информация о пострадавших уточняется. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ координирует оказание медпомощи.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщил, что по состоянию на 18:00 в медицинские учреждения Таганрога поступили 12 человек, из которых двое от госпитализации отказались. По его словам, девять человек госпитализированы, еще одного обследуют медики.

Голубев заявил, что одной из госпитализированных с черепно-мозговой травмой была проведена операция. В настоящее время на месте ЧП дежурят две бригады скорой помощи. Губернатор добавил, что среди пострадавших детей нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину пока не доложили о случившемся в Таганроге, поскольку в настоящее время он принимает участие в мероприятиях саммита "Россия – Африка", передает РИА Новости.

В пятницу, 28 июля, произошел взрыв в Таганроге в Ростовской области. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. По словам Василия Голубева, у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета.

Немногим позже Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

В Минобороны РФ заявили, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на Таганрог.

Позже военное ведомство сообщило, что киевский режим совершил попытку повторного удара зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 в Ростовской области.



Движение транспорта перекрыто на нескольких улицах Таганрога после взрыва