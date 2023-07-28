Количество пострадавших в результате атаки на Таганрог возросло до 16

Фото: телеграм-канал "Мой Таганрог - Новости Таганрога"

В результате атаки, совершенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области, 16 человек пострадали, один гражданин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

"По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16 пострадавшим. 10 из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести", – заявили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Представители центра добавили, что еще шести пациентам оказали помощь амбулаторно. Подчеркивается, что среди пострадавших нет детей.

28 июля министерство обороны РФ сообщило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.

Позже российские силы ПВО пресекли еще один удар, сбив украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о террористическом акте.

Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.



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