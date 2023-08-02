Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять флаг своей страны. Об этом командир подразделения рассказал РИА Новости.

Он заявил, что напротив его подразделения зачастую дислоцируются польские наемники – их переговоры перехватывают российские войска. По его словам, однажды поляки решили выставить свои флаги на позиции, оборудованной напротив его подразделения.

"Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали", – поделился он.

Командир также сообщил, что его подразделение находится на передовой уже давно, и все позиции российских войск хорошо окопаны и замаскированы, а операторы беспилотников отслеживают все передвижения противника.

По его словам, недавно российские войска наблюдали, как ВСУ обучали мобилизованных прямо у линии соприкосновения. Он заявил, что их привозили на машинах, они делали один выстрел из миномета и сразу же уезжали обратно в тыл.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области в рядах Вооруженных сил Украины больше всего преобладают польские наемники. От также сообщил об уничтожении диверсионной группы ВСУ, состоящей из зарубежных наемников, на линии фронта возле села Работино.

22 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении большого числа наемников ВСУ во Львове. В оборонном ведомстве заявили, что высокоточным оружием большой дальности было уничтожено большое количество размещавшихся на территории академии сухопутных войск ВСУ польских и немецких наемников.



Колумбийские наемники пожаловались на избиения со стороны украинцев