Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии натовского производства. Об этом свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, которые опубликованы в телеграм-канале.

По данным представительства, с 09:35 по 10:30 по московскому времени по Макеевке выпустили 34 снаряда калибра 155 миллиметров.

Отмечается, что с начала суток украинская артиллерия 27 раз ударила по населенным пунктам в ДНР. При этом, ВСУ ночью нанесли удар по Донецку. Утром Киев продолжил обстреливать административный центр региона, Макеевку, Еленовку и Ясиноватский район.

В представительство не поступали данные о погибших и пострадавших.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить железнодорожный путь между Херсонской областью и Крымом.

По его словам, обломками сбитых ракет были незначительно повреждены будка станционного работника и контактная линия.



ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении