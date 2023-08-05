05 августа, 22:18Происшествия
Двенадцать домов получили повреждения в поселке Теткино после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате чего 12 домов получили повреждения. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
От отметил, что в результате атаки в домовладениях повреждены окна, крыши, фасады и заборы. Всего зафиксировано 10 прилетов.
Старовойт подчеркнул, что владельцам домов будет оказана помощь.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области. Информации о пострадавших не поступало.
До этого боевики ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области. Всего зафиксировали 4 прилета.
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