Деревню Елизаветовку в Курской области обстреляли со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Боевики ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего зафиксировано 4 прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно", – написал Старовойт.

По словам губернатора, также были повреждены окна, фасады и заборы двух домовладений. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими формированиями села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа региона. По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.

Также в результате обстрела были повреждены автомобиль и линия электропередачи, добавил Гладков.

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