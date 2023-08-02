ВСУ обстреляли село Вязовое Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. При этом осколки снарядов повредили линию электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Ранее глава региона рассказал, как украинские войска использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Как отметил губернатор, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

Также ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Щетиновка. Вражеские войска выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство. Гладков отметил, что никто не пострадал.

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