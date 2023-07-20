Два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Муром и Нехотеевку Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – написал глава региона.

Обстрелы Мурома привели к повреждениям фасадов и заборов в двух частных домах. В Нехотеевке от снарядов украинской армии пострадали частный дом, а также линии электро- и газоснабжения.

Ликвидацией последствий обстрела занимаются аварийные службы региона. Специалисты продолжают обход домовых территорий.

До этого стало известно, что ВСУ открыли огонь по поселку Теткино в Курской области. В результате обстрела загорелись три жилых дома. Всего в населенном пункте зафиксировали семь прилетов со стороны украинской армии.



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