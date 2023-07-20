Украинские войска обстреляли село Смородино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу село Смородино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

"В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", – говорится в его публикации.

Гладков также добавил, что специальные бригады уже работают над устранением последствий.

Утром 20 июля украинская армия обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Четыре частных домовладения получили повреждения из-за осколков снарядов.

До этого под обстрелом ВСУ оказались окраины поселка Шамино. Глава региона сообщал, что после атаки травмы получили пять мирных жителей.

Одного мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки, его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Еще у четверых выявили травмы легкой степени тяжести.



Стало известно о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ