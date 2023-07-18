Пять человек пострадали после обстрела ВСУ поселка Шамино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли окраины поселка Шамино, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще у четверых жителей выявили ранения легкой степени тяжести, уточнил Гладков. Губернатор заверил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Ранее глава региона рассказал, что украинская армия обстреляла район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибла женщина. По словам Гладкова, она ехала на велосипеде по тротуару во время обстрела.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа