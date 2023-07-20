Село Вязовое Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Утром 20 июля украинская армия обстреляла село Вязовое Краснояружского района, написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Четыре частных домовладения получили повреждения из-за осколков снарядов: были выбиты окна, посечены фасады и крыши.

"Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия", – уточнил Гладков.

Накануне в Валуйском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны. Губернатор уточнял, что БПЛА сбили на подлете к городу.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Бабка. Пострадавших не выявили, однако линия электропередачи получила повреждения из-за осколков снарядов.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа