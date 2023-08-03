ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, местные жители не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.

Также в результате обстрела были повреждены автомобиль и линия электропередачи, добавил Гладков.

"Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается", – отметил он.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о срабатывании российской системы ПВО в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Она обнаружила беспилотник самолетного типа, который в скором времени был сбит. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.



При обстреле Шебекина в Белгородской области погибла женщина