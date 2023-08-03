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ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, местные жители не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.
Также в результате обстрела были повреждены автомобиль и линия электропередачи, добавил Гладков.
"Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается", – отметил он.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о срабатывании российской системы ПВО в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.
Она обнаружила беспилотник самолетного типа, который в скором времени был сбит. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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