Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов", – отметил он.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о срабатывании российской системы ПВО в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Она обнаружила беспилотник самолетного типа, который в скором времени был сбит. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Новости часа: два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области