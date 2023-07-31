Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме", – отметил он.

По словам главы региона, оперативные и аварийные службы ведут работу на месте происшествия.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Трубчевский район Брянской области. Они совершили сброс беспилотника на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

Ранее ВСУ выпустили по Белгородской области 26 снарядов, 16 из которых пришлись на автомобильный пункт пропуска "Шебекино". По информации главы региона Вячеслава Гладкова, обстрел был совершен ВСУ из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений не было.

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