ВСУ обстреляли из миномета Шебекинский автомобильный пункт пропуска

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 26 снарядов, 16 из которых пришлись на автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП "Шебекино" выпущено по 16 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", – написал он.

Еще 10 снарядов украинской армии пришлись на село Журавлевка в Белгородском районе. По информации главы региона, обстрел был совершен ВСУ из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений не было.

До этого в результате обстрела села Красное в Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина. У него диагностировали осколочное ранение голеностопа. Позже мужчину перевели на домашнее лечение.



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