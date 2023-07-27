ВСУ обстреляли хутор Олешня в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, никто из местного населения не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории населенного пункта разорвались три снаряда, в результате чего был поврежден один из сараев и остекление дома.

"Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища", – отметил он.

Ранее Старовойт сообщал об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Курской области, всего было зафиксировано пять прилетов.

В результате произошедшего была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка обесточило.

Также были нанесены повреждения окнам и изгороди одного из домов. Он пообещал что собственнику дома окажут помощь с ремонтом.



Кадры с места обстрелов ВСУ поселка Васильевка в Запорожской области появились в Сети