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ВСУ обстреляли хутор Олешня в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, никто из местного населения не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, на территории населенного пункта разорвались три снаряда, в результате чего был поврежден один из сараев и остекление дома.
"Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища", – отметил он.
Ранее Старовойт сообщал об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Курской области, всего было зафиксировано пять прилетов.
В результате произошедшего была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка обесточило.
Также были нанесены повреждения окнам и изгороди одного из домов. Он пообещал что собственнику дома окажут помощь с ремонтом.
Кадры с места обстрелов ВСУ поселка Васильевка в Запорожской области появились в Сети
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