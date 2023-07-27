Мужчина пострадал в результате обстрела поселка Красное Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу окраину поселка Красное Белгородской области. В результате вражеских действий пострадал человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Есть один пострадавший – комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он был доставлен в больницу", – говорится в его публикации.

Губернатор заверил, что пострадавший получил всю необходимую помощь. В настоящее время ему разрешили лечиться дома, уточнил Гладков.

Также в результате обстрела был поврежден комбайн. Сейчас на месте случившегося работают специалисты.

Ранее глава региона рассказал, как украинские войска использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Как отметил губернатор, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

Также ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Щетиновка. Вражеские войска выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших.

До этого в поселке Теткино Курской области в результате украинского обстрела загорелись три жилых дома. Всего было зафиксировано семь прилетов. Повреждения получили фасады и крыши домов, оказалась разрушена водонапорная башня.



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