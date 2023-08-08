Ребенок пострадал при падении дрона на территории монастыря в Курской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Украинский дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области, в результате пострадал ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу", – написал он, отметив, что распространяемая в Сети любая другая информация об инциденте не соответствует действительности.

Накануне ВС РФ в Курской области с помощью средств РЭБ смогли приземлить два украинских БПЛА. На одном из них находилась символика полка "Азов", который признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в России.

В этого же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Nacion заявлял, что перенос конфликта на территорию России якобы не является целью Киева. При этом, несмотря на утверждение Зеленского, ВСУ продолжают регулярно атаковать регионы РФ.



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