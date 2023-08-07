Зеленский заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украина не хочет переносить конфликт в Россию, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Nacion.

"Это никогда не было ее целью", – добавил он.

Однако ВСУ регулярно подвергают обстрелам приграничные территории РФ. Кроме того, Киев атакует центральные регионы России с использованием беспилотников. Также были зафиксированы проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду беспилотный летательный аппарат. По его словам, пострадавших и инфраструктурных разрушений в результате происшествия нет.

До этого система ПВО устранила беспилотник в Калужской области. БПЛА уничтожили в ночь на 7 августа – в 02:30. В результате никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры тоже нет.

Позднее два украинских дрона удалось приземлить в Курской области благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы.

1 августа Зеленский заявлял о подготовке новых ударов по территории России.



ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать БПЛА объекты на территории России