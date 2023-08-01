Зеленский заявил о подготовке новых "серьезных ударов" против России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", – заявил Зеленский.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пообещал , что "неустановленных дронов" будет больше. Таким образом киевские власти фактически признали ответственность за атаки на Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атаками по гражданским объектам Зеленский только компрометирует США. По ее мнению, украинского президента толкает на совершение подобных поступков его "гнилое, служащее тьме нутро".

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщил Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню "Москва-Сити", что и в прошлый раз. Из-за атаки оказалось повреждено остекление на уровне 21-го этажа здания.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников