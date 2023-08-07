Два беспилотника ВСУ были посажены силами РЭБ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Два украинских БПЛА удалось приземлить в Курской области благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов" – запрещенной в России террористической и экстремистской организации", – говорится в его публикации.

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Ранее российская система противовоздушной обороны устранила два беспилотных летательных аппарата в Брянской области.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области. Происшествие обошлось без пострадавших, уточнил Старовойт. В результате вражеской атаки оказались повреждены окна в двух административных зданиях, а также были выбиты стекла в Покровском храме.



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