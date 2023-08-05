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17:09

Происшествия

Семь человек получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая в ДНР. В результате атаки семь мирных жителей получили ранения. Об этом глава населенного пункта Дмитрий Шевченко написал в своем телеграм-канале.

По его информации, среди пострадавших есть мужчины 1931, 1960, 1960, 1969 годов рождения. Он добавил, что на этой неделе в городе были ранены десять человек, двое погибли.

Ранее мужчина 1942 года рождения погиб в Ясиноватой в результате атаки украинской стороны.

До этого женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки со стороны ВСУ. Уточнялось, что в дом погибших попал взрывоопасный предмет.

ВС РФ отразили атаки ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении

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