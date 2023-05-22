Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко"

Украинские силы подвергли обстрелу город Ясиноватая в ДНР. В результате вражеской атаки погиб мирный житель. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу населенного пункта Дмитрия Шевченко.

По словам мэра, скончался мужчина 1942 года рождения.

Ранее сообщалось, что в селе Калиново-Борщеватом в ЛНР в результате украинского обстрела погибли две женщины, еще пятеро человек получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Раздол Запорожской области. В оперативных службах уточнили, что в результате обстрела погиб один человек. Кроме того, зафиксированы три прилета в здание Дома культуры.

