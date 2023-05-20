ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты – СЦКК ДНР

Фото: телеграм-канал Baza

Украинские силы выпустили по Мариуполю вечером 19 мая четыре ракеты большой дальности. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.

Согласно данным представительства, удар был нанесен в 21:20 с "северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь". Тип дальнобойных ракет не указывался.

До этого сообщалось, что в Мариуполе были слышны мощные взрывы. Уточнялось, что под удар попал старый аэропорт.

Ранее ВСУ выпустили по Луганской Народной Республике три дальнобойные ракеты Storm Shadow. В результате обстрела один человек погиб и 16 были ранены.