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ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты – СЦКК ДНР
Фото: телеграм-канал Baza
Украинские силы выпустили по Мариуполю вечером 19 мая четыре ракеты большой дальности. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
Согласно данным представительства, удар был нанесен в 21:20 с "северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь". Тип дальнобойных ракет не указывался.
До этого сообщалось, что в Мариуполе были слышны мощные взрывы. Уточнялось, что под удар попал старый аэропорт.
Ранее ВСУ выпустили по Луганской Народной Республике три дальнобойные ракеты Storm Shadow. В результате обстрела один человек погиб и 16 были ранены.
Минобороны сообщило о перехвате семи крылатых ракет Storm Shadow
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