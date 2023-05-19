19 мая, 23:12Происшествия
В Мариуполе прозвучала серия взрывов
Фото: телеграм-канал Baza
Мощные взрывы были слышны в Мариуполе. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур ДНР сообщает ТАСС.
По словам собеседников агентства, взрывы произошли на старом аэропорте, который расположен на юго-западе города.
Уточняется, что были слышны четыре взрыва.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. Глава государства сравнил звук этого транспорта с символом возрождения жизни.
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