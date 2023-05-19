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19 мая, 23:12

Происшествия

В Мариуполе прозвучала серия взрывов

Фото: телеграм-канал Baza

Мощные взрывы были слышны в Мариуполе. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур ДНР сообщает ТАСС.

По словам собеседников агентства, взрывы произошли на старом аэропорте, который расположен на юго-западе города.

Уточняется, что были слышны четыре взрыва.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. Глава государства сравнил звук этого транспорта с символом возрождения жизни.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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