В Мариуполе прозвучала серия взрывов

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Мощные взрывы были слышны в Мариуполе. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур ДНР сообщает ТАСС.

По словам собеседников агентства, взрывы произошли на старом аэропорте, который расположен на юго-западе города.

Уточняется, что были слышны четыре взрыва.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. Глава государства сравнил звук этого транспорта с символом возрождения жизни.

