Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два мирных жителя Белгородской области погибли в результате атаки со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", – говорится в его публикации.

Ранее Гладков рассказал, что житель села Черемошного Белгородской области подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Мужчина выжил, однако ему оторвало правую стопу. Глава региона подчеркнул, что в области продолжает действовать минная опасность.

До этого под обстрел ВСУ попали населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших не выявили, однако в селах Безлюдовка и Графовка повредились линии электропередачи.

